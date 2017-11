Deel dit artikel:











Aangereden fietsster (80): Ik ben van de hemel in de hel beland Een 80-jarige vrouw raakte zwaargewond na een aanrijding met een brommerrijder. Vandaag diende de zaak

ASSEN - "Van helemaal zelfstandig, ben ik nu hulpbehoevend geworden. Ik ben van de hemel in de hel beland." Dat zei een 80-jarige vrouw uit Rolde over de aanrijding op het Koopmansplein in Assen waarvan zijn eind maart slachtoffer werd.

Geschreven door Annemiek Meijer

Een 20-jarige Assenaar reed daar op zijn scooter door het voetgangersgebied. De vrouw fietste op een fietsstrook toen ze plotseling de scooter hard op zich af zag komen. Voor ze het wist, lag ze op straat met gebroken been en enkel en een verbrijzelde knie.



'Zeer onvoorzichtig'

De officier van justitie eiste vandaag 160 uur werkstraf, één jaar rijontzegging en twee maanden voorwaardelijke celstraf tegen de man, die na het ongeluk ook nog doorreed. De aanklager vindt dat hij zeer onvoorzichtig heeft gereden. Ook het doorrijden na het ongeluk is een misdrijf.



Terwijl de bejaarde vrouw op straat lag, belden omstanders 112 en noteerden het kenteken van de scooter. De eigenaar vertelde de politie dat hij zijn scooter had uitgeleend aan de 20-jarige man. Die meldde zich een dag later op het politiebureau. Tijdens de rechtszaak kwam hij niet opdagen.



Niet meer fietsen

De bejaarde vrouw deed in de rechtszaal haar verhaal. Ze loopt nu met een rollator, omdat haar verbrijzelde knie - waaraan ze geopereerd is - nooit meer goed zal herstellen. Iedere dag fietsen, wat ze graag deed, om mensen te bezoeken en te helpen, kan niet meer. Omdat ze ook niet meer kan autorijden, is ze naar eigen zeggen voortdurend aan huis gekluisterd en dat maakt haar erg verdrietig.



"Ik ben 80, maar ik voelde mij altijd nog 70, omdat ik alles zelf kon. Nu voel ik me een oud mens", aldus de vrouw. De officier van justitie noemde haar verhaal ‘dramatisch’.



De uitspraak is op 5 december.