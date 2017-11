Vliegveld Eelde verliest vluchten

EELDE - Wie van plan was om vanaf Groningen Airport Eelde (GAE) naar een zonnige bestemming te vliegen, moet wellicht even de mogelijkheden checken. Het vliegveld verliest volgend jaar namelijk een aantal populaire bestemmingen.

Zo zal vliegmaatschappij Transavia niet langer op Lanzarote vliegen, Corendon stopt met vluchten naar het Griekse eiland Kos en TUI zet voorlopig geen eigen toestellen meer in op Eelde. De touroperator heeft in plaats daarvan stoelen ingekocht bij Transavia.Petra Kok van TUI laat aan RTV Drenthe weten dat Schiphol, Rotterdam en Eindhoven tegen hun maximale capaciteit aanlopen. “En ook luchthavens op de bestemmingen zijn erg druk, bijvoorbeeld op de Griekse eilanden. Hierdoor is er voor luchtvaartmaatschappijen steeds minder ruimte en flexibiliteit om al hun gewenste chartervluchten uit te voeren.”Kok geeft aan dat vluchten met een tussenstop, zoals GAE die vooral kende, aan het verdwijnen zijn. “Er is een verschuiving naar non-stop vluchten. TUI zal zeker niet verdwijnen vanaf Groningen Airport Eelde, wij beschouwen het als een belangrijke regionale partner en we zoeken juist naar mogelijkheden om in komende jaren meer vanaf Groningen te vliegen”, aldus Kok.In een schriftelijke reactie laat GAE weten het jammer te vinden dat het aantal bestemmingen volgend jaar krimpt. Volgens de luchthaven blijft het aantal passagiers dat vanaf Groningen Airport Eelde naar zon-zee-strandbestemmingen kan vliegen ongeveer gelijk.