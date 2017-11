Deel dit artikel:











Experimenteren met robots in de jouw.buzz Gerrit Elzenga van Biblionet Drenthe laat aan jeugdige nieuwsgierigen zien wat er mogelijk is met robots (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

SLEEN - Biblionet Drenthe rijdt met een vrachtwagen vol technische snufjes door de provincie. In het kader van Nederland Leest, met als thema robotica, kunnen mensen bij bibliotheken de jouw.buzz bezoeken en met robots experimenteren. Vandaag stond de bus in Coevorden en Sleen.

"Mensen kunnen hier kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden", vertelt Gerrit Elzenga. Hij is projectmanager bij Biblionet Drenthe. "Denk aan mediawijsheid, programmeren, informatievaardigheden, techniek. De nieuwe rol van de bibliotheek is om mensen actief te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij en daar horen deze vaardigheden bij."



Workshops

In de bus zijn verschillende korte workshops te doen. Zo kun je een robotmuis een voorgeprogrammeerde route laten afleggen en een eigen robot met een led-lampje maken. Ook is er een 3D-printer om eigen creaties mee te produceren.



De robotworkshops in de jouw.buzz zijn nog te bezoeken op vrijdag 24 november in Beilen en dinsdag 28 november in Rolde.