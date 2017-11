Echtgenotes speelden rol in fraudezaak Rendo

ASSEN – De twee oud-directeuren van Rendo, de 58-jarige Richard W. uit Groningen en de 51-jarige Stephan V. uit Meppel werden maandag door de rechtbank aan de tand gevoeld over hun rol in een omvangrijke fraudezaak waarbij miljoenen euro’s achterover zouden zijn gedrukt.

Volgens het openbaar ministerie hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, vervalsen van statuten en jaarstukken. Zij zouden daarbij hun (ex-)echtgenoten, maar ook familieleden en zelfs een bevriende tennisleraar hebben betrokken.Rendo wilde in 2007 een nieuwe centrale in Steenwijk bouwen. Volgens de Splitsingswet kon Rendo deze centrale niet in eigen beheer bouwen en werd de centrale ondergebracht bij een onafhankelijke derde partij. Achter deze onderneming stonden in het geheim echter drie Rendo-directeuren, onder wie de twee hoofdverdachten.Deze directeuren kregen 60 procent van de aandelen in handen. Deze aandelen werden niet op hun naam gezet. Stephan V. gebruikte hiervoor zijn toenmalige echtgenote. De rechters leken zich te verwonderen over de gang van zaken. En stelden pittige vragen aan de verdachten als; "Werd er zomaar akkoord gegaan met het naar voren schuiven van echtgenotes als aandeelhouders?"Ook hield de rechter de mannen voor dat volgens de statuten niet mocht worden geparticipeerd; "Niet direct, niet indirect. Ook niet via uw vrouw of een bv". De verdachten konden zo namens Rendo geld overmaken naar hun eigen bedrijf. Twee verdachten verkochten volgens het OM eind 2009 hun aandelenpakket met miljoenen winst.Rendo wilde niet meer dan vijf miljoen investeren in de energiecentrale in Steenwijk. Dit liep uiteindelijk op naar ruim 35 miljoen euro. Dit ging via leningen en financieringen. De biokolenfabriek Stramproy Green in Steenwijk ging uiteindelijk in mei 2013 failliet. Eind 2012 deed Rendo aangifte tegen de twee oud-directeuren Richard W. werd vorig jaar voor het aannemen van steekpenningen in de verkoop van een deel van Rendo aan een Belgische onderneming nog veroordeeld tot twee jaar cel. De man ging in hoger beroep. Donderdag gaat de zaak in Assen verder. De rechtbank heeft tien dagen uitgetrokken voor de behandeling van deze omvangrijke fraudezaak.