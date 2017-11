Aanwijzingen dat Erol in Groningen in stukken is gesneden

STEENWIJK - Vanavond werd er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de moord op Halil Erol uit Steenwijk. Hij werd in 2010 om het leven gebracht. Delen van zijn lichaam werden op verschillende plekken in Nederland teruggevonden.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Vrijdag werd een 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van Erol . De politie sprak in het programma over een "nieuw scenario".Jan Thijs van Hemmen van Politie Oost-Nederland vertelde dat er aanwijzingen zijn dat Halil Erol in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen in stukken is gedeeld. In het huis wordt nu onderzoek gedaan. "We doen onder meer onderzoek met luminol, waarmee bloedsporen na jaren nog zichtbaar te maken zijn", zo meldt de politiewoordvoerder.Ook heeft de politie de verkeersgegevens van de mobiele telefoons van Erol onderzocht. Die hebben in combinatie met getuigenverklaringen nog niet duidelijk kunnen maken wat er met de man na zaterdagmiddag 6 februari 2010 om 15.30 is gebeurd. Alles wijst erop dat hij die middag in Meppel is geweest bij een bevriend stel van zijn ex-vrouw.Erol werd in februari dat jaar als vermist opgegeven en een maand erop werd zijn auto brandend teruggevonden bij de Hortus in Haren. In juni werden zijn armen en benen gevonden in de buurt van Steenwijk. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.De politie denkt dat de ochtend na zijn verdwijning met één van de twee telefoontoestellen van Halil Erol is geprobeerd te bellen naar het toestel van zijn ex, om de schijn te wekken dat hij toen nog leefde en vrijwillig was verdwenen.De politie hoopt dankzij de aandacht in Opsporing Verzocht op nieuwe tips in de zaak. Jan Thijs van Hemmen: "Onze ervaring is dat als er een verdachte vastzit, mensen eerder geneigd zijn om te gaan praten." Er is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de moordzaak.