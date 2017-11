Deel dit artikel:











De Woudreus: Geef subsidie voor het planten van bomen Voorstel voor een subsidie voor het planten van bomen (foto: archief RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - Stichting voor natuurbehoud De Woudreus is bezorgd over de ontbossing van Nederland. De organisatie roept daarom alle Drentse gemeenten in een brief op om in actie te komen.

De Woudreus stelt voor om een subsidie in het leven te roepen voor het kopen van bomen om op eigen terrein te planten.



Zorgwekkend

"Veel bos en bomen zijn voorgoed verdwenen. Er zijn in ons land andere prioriteiten, zoals aanleg van wegen, woningbouw of bosomvorming tot pioniersvegetatie. Wekelijks is te lezen waar honderden bomen worden gekapt. De subsidies voor houtsnippers voor de biomassaverbranding maken het alleen maar nog erger. Het is op zijn minst zorgwekkend te noemen", zo schrijft De Woudreus.



Volgens de stichting kunnen we niet zonder bomen, omdat deze de lucht zuiveren. "De bomen zijn de longen en bieden verkoeling bij hitte. Ze bieden beschutting bij weer en wind, houden water vast bij hevige regenval en geven water vrij bij droogte en talloze diersoorten vinden er onderdak."



'Met minder geld meer groen'

De Woudreus wil dat alle Drenten de mogelijkheid krijgen om met een subsidie een aantal bomen te kopen en die op eigen grond te planten om zo groen in de omgeving terug te brengen. Volgens de stichting is dit goedkoper en makkelijker te realiseren dan bomen planten in openbare ruimte. "Men kan dan met minder geld veel meer groen scheppen", besluit De Woudreus de brief.



Woensdagochtend om 8.15 uur hoort u Rob Chrispijn van De Woudreus in Drenthe Nu op Radio Drenthe over het voorstel voor een bomensubsidie.