Nieuwe wijk Veemarktterrein Assen heet voortaan Asselyn

ASSEN - Bouwer Credo wilde graag een historische naam voor het nieuwbouwijkje met 67 stadswoningen op het Veemarktterrein in Assen. De keuze is gevallen op Asselyn, genoemd naar de 17e-eeuwse toneeldichter Thomas Asselyn.

Credo zocht een naam die past bij de aangrenzende Van Riebeeckstraat, het naburige Abel Tasmanplein en de Paul Krügerstraat, ook allemaal namen die verwijzen naar de historie. "En Asselyn vonden we passend, ook omdat het deels Assen in zich heeft", legt Eric Pijffers van het bouwbedrijf uit.Het definitieve bouwplan van de 67 stadswoningen werd vanavond voor het eerst gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De reacties variëren van 'wel leuk en sfeervol' tot 'veel mooier dan het geparkeerde blik wat er altijd stond'. Een stel, dat als geïnteresseerde koper komt kijken, wil na 12 jaar Pittelo wel eens richting het centrum. "Er niet meteen middenin, maar aan de rand en toch meer reuring."Het Veemarktterrein wordt aan de noordkant volgebouwd met een nieuwbouwwijk, opgetrokken in jaren '30-stijl. "Passend bij de historische allure van delen van het stadscentrum", zegt architect Eric Eijgelaar. Langs de randen, grenzend aan het nieuwe Veemarktplein, dat evenemententerrein wordt en aan de Industrieweg krijgen de stadswoningen drie bouwlagen. "Als een soort beschermende wal tegen al het geluid voor het hofje erachter, waar lagere, kleinere woningen komen, en wat groen en autoluw wordt", aldus Eijgelaar.61 stadswoningen zijn grondgebonden en hebben een tuin, twee hoekpanden die uitkijken op het Veemarktplein worden opgedeeld in drie woonappartementen. Ongeveer de helft van de huizen krijgt eigen parkeergelegenheid, de andere helft is aangewezen op een parkeerhofje of aan de rand van de wijk. "Bedoeling is dat er nauwelijks auto's in het straatbeeld te zien zijn, en in het midden is een pleintje", vertelt Eijgelaar.Als alles meezit, kan volgens Pijffers van Credo ergens begin 2019 begonnen worden met de huizenbouw. "En halverwege 2019 wonen de eerste bewoners er, maar dan moet ook echt alles kloppen", zegt Pijffers.De gemeente Assen moet het definitieve bestemmingsplan voor woningbouw nog vaststellen. Dat gebeurt volgens wethouder Albert Smit in het derde kwartaal van 2018, waarna de omgevingsvergunning afgegeven kan worden. Volgens hem kan dan meteen in januari de eerste schop de grond in.Ondertussen wordt er in het toekomstige bouwgebied nog gezocht naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zoektocht is al een tijdje aan de gang, en gaat nog even door. Tot nog toe is er niets gevonden. Maar vanwege de kwaliteit van de grond wil het onderzoeksbureau voor de zekerheid nog een laag dieper onderzoeken", aldus gemeentewoordvoerder Henk Kersten. De uitslag van dat onderzoek is over een paar weken bekend.