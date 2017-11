Deel dit artikel:











Stedelijk Museum in Assen voor jaarlijks zes ton: 'dat is voor niks!' Voorzitter Gert Wijlage van SMAHK wil in Assen eindelijk eens een echt Stedelijk Museum (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Het tijdelijke Stedelijk Museum Assen aan de Venestraat dat plat gaat voor woningbouw (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Een Stedelijk Museum in Assen, op een prominente plek in de provinciehoofdstad, op permanente basis, voor een jaarlijks subsidiebedrag van zes ton. Daar is het de hoogste tijd voor, vindt SMAHK, het rondzwervende stedelijke museum van Assen dat weer dakloos dreigt te raken.

Geschreven door Margriet Benak

Reëel? Dat is het plan, ook al kost het tonnen, zeker. Althans volgens voorzitter Gert Wijlage van kunstorganisaties DeFKa (Departement voor Filosofie en Kunst in Assen) en SMAKH (Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst). Maar realiseerbaar op korte termijn? "Een eerlijk antwoord? Met deze politieke samenstelling en deze ambtenaren, ik vrees van niet. Dat zal nog wel een tijdje duimendraaien worden, maar we wagen het erop."



Onderscheiden in Noorden

Gert Wijlage vindt het tijd dat Assen zich op kunstgebied gaat onderscheiden in het Noorden. "Er is in het Noorden nog geen stedelijk museum, laten wij de eerste zijn. En er is extra geld te halen bij het rijk, voor verbetering van de culturele infrastructuur in de regio. Laten ze daar in Assen gebruik van maken, net als van alle fondsen die er zijn. Dus begin maar met het aanstellen van een fondsenwerver."



Ondertussen praat Wijlage met vastgoedverhuurders, die bijzondere bestemmingen zoeken voor leegstaande panden in Assen, om zo de hoogste nood van het huidige, tijdelijke Stedelijke Museum eerst op te lossen. Begin volgend jaar staat het museum, met DeFKa, en het Podium voor Architectuur, namelijk op straat. Ze moeten uit de Veningerlandschool, waar ze al jaren inzitten. Dat gaat plat voor woningbouw.



Tijdelijke huurruimte

Er is al tijdelijk onderdak aangeboden in een huurruimte in De Nieuwe Kolk, wat eigendom is van woningcorporatie Actium. Maar 'dat hangt nog', zo zegt Wijlage. "Ergens achterin is er een lege kantoorruimte op de eerste verdieping. We hoeven alleen de energiekosten te betalen, maar er mag nog geen spijker in de muur, en we kunnen er zo ook weer uitgezet worden als er een echte huurder komt. Dus, of je er echt wat mee opschiet?", vraagt Wijlage zich af.

"Kunstexposities kunnen we er niet houden, want echt makkelijk toegankelijk voor publiek is het niet. Maar lezingen, dat zou kunnen. Dus zeg ik niet meteen nee. Iets is altijd beter dan niets, maar we zoeken eerst nog even verder", aldus Wijlage.



Tegenhanger van Drents Museum

Ondertussen probeert hij de Asser politiek, college en raad, te bewegen richting een echt Stedelijk Museum, bedoeld voor beeldende kunstenaars uit Assen, de regio, maar ook elders uit het land en desnoods uit het buitenland. "We willen hedendaagse kunst een plek geven, als tegenhanger van het toch wel vooral historische Drents Museum. En Assen predikt in de binnenstadsvisie dat er veel meer aandacht voor cultuur moet komen, met een cultureel hart. Wij willen daarin zitten, in dat hart." Zo'n 50.000 bezoekers moet het museum zeker trekken, zo verwacht Wijlage.



Pand aan Brinkstraat

Hij heeft al een pand in het vizier, middenin het culturele centrum. "Tegenover de rechtbank, aan de Brinkstraat, daar zat ooit Justitie, maar dat is nu al jaren opslag. Dat is een mooie prominente plek, met uitstraling." En als tweede keuze noemt hij Havenkade 2, op de hoek met de Industrieweg. "Daar gaat straks ook van alles nieuws gebeuren, en een Stedelijk Museum past daar uitstekend bij, om activiteiten te organiseren en reuring te krijgen."



Niet overvraagd

Maar eerst moest er wel zes ton op tafel, structureel, met als voornaamste kostenposten een professionele organisatie met drie vaste arbeidsplaatsen, en huisvesting. Vijf ton wil Wijlage jaarlijks van de gemeente, en een ton van de provincie Drenthe.



"Overvraagd, dat subsidiebedrag? Als je ziet wat je er allemaal voor terugkrijgt aan fraaie tentoonstellingen, lezingen en allerlei andere activiteiten, dan zeg je dat niet. Dan zeg je eerder, dat is voor niks!" Daarnaast kijkt Wijlage naar vergelijkbare kunstprojecten zoals het voormalige Centrum Beeldende Kunst, Museum De Buitenplaats in Eelde, en KIK in Kolderveen. "Die kosten jaarlijks ook vele tonnen. Waarom mag een Stedelijk Mueum in Assen dat niet kosten."