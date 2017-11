Deel dit artikel:











Meerderheid van raad lijkt voor komst supermarkt bij Ter Borch

VRIES - Een meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo lijkt voor de komst van een supermarkt te zijn in de wijk Ter Borch, in Eelderwolde. Leefbaar Tynaarlo probeerde het raadsvoorstel nog van de besluitenlijst af te krijgen, maar tevergeefs.

In de nieuwbouwwijk, die tegen de stad Groningen aanligt, zijn plannen voor een supermarkt met een oppervlakte van zo'n tweeduizend vierkante meter. In de wijk is weerstand tegen de komst van de winkel. Een flink deel van de bewoners van de nieuwbouwwijk is bang voor overlast. De nieuwe winkel is gepland naast twee lagere scholen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding zou zijn.



'De lieve vrede'

Dat een grote groep bewoners tegen de komst van de winkel is, werd ook gisteravond goed duidelijk. Zeven mensen meldden zich om te spreken over de grote winkel. Stuk voor stuk tegenstanders. "Dit geeft misschien een verkeerd beeld van de daadwerkelijke situatie in Ter Borch", opperde Henny van den Born van de ChristenUnie.



Inderdaad, zei Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. "Wij zagen hier liever ook voorstanders staan." Maar die lieten zich niet zien en daar maakten meer politieke partijen opmerkingen over. Gisteren was een brief ingezonden waar onder andere in wordt genoemd dat voorstanders omwille van 'de lieve vrede' liever hun mond houden. Om die reden wil de schrijver van de brief ook liever niet bij naam genoemd worden.



Hoe groot is het draagvlak?

Maar hoe groot het draagvlak voor de komst van een supermarkt dan precies is onder de bewoners, weet de gemeente niet. Volgens wethouder Mirjam van Dijk wees de raad een eerder voorstel hierover af. GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo zetten de enquête om te kijken naar dat draagvlak gisteravond nogmaals op de agenda, maar zonder succes.



Een meerderheid van de raad stemde tegen dit voorstel en zegt ook positief te zijn over de komst van een supermarkt in Ter Borch. De PvdA toonde nog wel kritiek, maar zegt niet pertinent tegen de winkel te zijn. Daarmee is er een krappe meerderheid voor een grote supermarkt.



Jarenlang gesteggel

De komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en begin vorig jaar kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.



Over twee weken beslist de raad of het plan om een grote supermarkt te bouwen bij Ter Borch inderdaad doorgang vindt of niet.