Vijf aanhoudingen in groot onderzoek naar hennepteelt in Drenthe

MEPPEL - In een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt heeft de politie vanmorgen vijf mensen opgepakt. De politie deed meerdere invallen in woningen en bedrijfspanden in Meppel en Winschoten. In beide plaatsen zijn hennepkwekerijen ontdekt.

De hoofdverdachte is een 36-jarige man uit Assen. Verder zijn een man uit Borger (33), een 50-jarige Assenaar en twee mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Van de laatste twee wordt gedacht dat zij zich bewust hebben uitgeschreven bij hun gemeente om zo niet vindbaar te zijn voor de overheid.De politie deed vandaag in een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt meerdere invallen. De actie concentreert zich voornamelijk in Drenthe, maar ook in de provincie Groningen is de politie actief.In februari en maart van dit jaar werden in Assen en Hoogeveen hennepkwekerijen ontdekt. Aan de Industrieweg in Hoogeveen werden in een loods ruim 1.800 hennepplanten gevonden en aan de Graswijk in Assen ruim 1.300. De politie deed op 6 maart in Assen vier arrestaties. Dat waren loopjongens, blijkt nu."Door ons hennepteam werd na de ontdekkingen in Assen en Hoogeveen een onderzoek gestart naar de organisatie achter deze kwekerijen. Tijdens dit onderzoek kregen wij zicht op vijf verdachten. Daarnaast werd duidelijk dat men de activiteiten had verplaatst naar Meppel en Winschoten", aldus de politie Drenthe.De politie deed vanochtend op het industrieterrein aan de Scherpemaat in Meppel een inval. Agenten vonden daar een kwekerij met ruim 1.000 hennepplanten. De politie legde tijdens de invallen ook beslag op een auto.In Ter Apel is vanochtend eveneens een actie gaande, die losstaat van de hennepactie. Daarbij is een 43-jarige man uit Emmen aangehouden in verband met een onderzoek naar drugshandel