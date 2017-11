Man uit Emmen (43) opgepakt voor drugshandel

ROSWINKEL - Een 43-jarige man uit Emmen die wordt verdacht van drugshandel is vanochtend opgepakt op de N379 bij Roswinkel.

De politie deed vanochtend in het kader van een drugsonderzoek meerdere invallen in Ter Apel. Dat gebeurde in twee woningen en twee loodsen aan de Hooiland, Westerstraat, Nomdenweg en Oudeweg. De loods aan de Nomdenweg is van de verdachte uit Emmen.Ook in Drenthe en op andere plekken in Groningen werden vanochtend invallen gedaan door de politie. Dat had te maken met een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt.