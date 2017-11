Stelling: De donkere novemberdagen hebben invloed op mijn humeur

ASSEN - Het is grijs, nat en de dagen worden korter. Het is al vroeg donker en de zon laat zich nauwelijks zien. Als je met de auto naar het werk gaat kom je in een kilometerslange file terecht. Voor veel mensen is november een donkere en sombere maand.

Dat blijkt ook uit spreuken die over de maand november gaan: 'November heeft maar 30 dagen, maar dubbel wind en regenvlagen' en 'November met zijn regenvlagen brengt verkoudheid, jicht en andere plagen'.Geldt dat ook voor u? Raakt u humeurig in de grijze novembermaand, of valt dat mee en gaat u ook in november fluitend door het leven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over vrouwenvoetbal: De Oranjevrouwen moeten net zoveel verdienen als de mannen. Ruim 58 procent is het daar mee eens, bijna 42 procent niet. Er stemden 1.863 mensen.