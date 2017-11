Gemeente koopt voormalig terrein afgebrande destilleerderij Turv

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn gaat het voormalige terrein van Turv Distillery in het centrum van Exloo aankopen. In de loop van komend jaar wil de gemeente samen met dorpsbewoners nadenken over structurele invulling van het terrein.

Het college van Borger-Odoorn is afgelopen zomer door de makelaar van de eigenaresse benaderd over eventuele aankoop.Burgemeester en wethouders hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de aankoop met de eigenaresse van het perceel aan de Zuiderhoofdstraat 6-8. De panden van de destilleerderij werden in de nacht van 29 op 30 maart door brand verwoest. Eigenaar Matthieu Smakman kwam daarbij om het leven. Zijn doodsoorzaak is nooit achterhaald "Het beleid van de gemeente is om in principe zo min mogelijk vastgoed aan te kopen, en waar mogelijk zelfs af te stoten. De gemeente ziet echter het grote belang van de centraal gelegen plek in Exloo. Bovendien bevindt zich op een deel van het perceel een gemeentelijke waterberging in de grond voor de infiltratie van regenwater", aldus de gemeente.