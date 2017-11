Uitzending Opsporing Verzocht levert 15 tips op over moord Halil Erol

STEENWIJK - De uitzending van Opsporing Verzocht heeft gisteravond 15 tips opgeleverd over de moord op Halil Erol.

Volgens een woordvoerder van de politie zitten er bruikbare tips bij "waar we verder mee kunnen."Erol uit Steenwijk werd in 2010 om het leven leven gebracht. Delen van zijn lichaam werden op verschillende plaatsen in Nederland teruggevonden. Vorige week werd een 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van Erol.De politie doet onderzoek in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het lichaam van het slachtoffer daar in stukken is gedeeld.