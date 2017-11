Deel dit artikel:











Man aangehouden voor inbraak in kledingzaak in Emmen Politie pakt inbreker op in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft afgelopen nacht in Emmen een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden. Hij wordt verdacht van een inbraak in een kledingzaak aan de Notaris Oostingstraat.

De politie kreeg rond drie uur een melding dat er was ingebroken in de kledingzaak. Bij een zoekactie in omgeving werd ook een bestelauto gecontroleerd op de Ermerweg.



In de auto lag kleding afkomstig uit de winkel waar was ingebroken. De 19-jarige bestuurder uit Hilversum werd aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. De politie gaat er vanuit dat er meer daders zijn.