Geluidsoverlast door TT Circuit blijft hetzelfde Het TT Circuit (foto:Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - De geluidsoverlast van het TT Circuit is de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven in Assen-West, blijkt uit een rapport van ingenieursbureau Royal Haskoning.

Alle huishoudens in Assen-West kregen, net als in 2012, een vragenlijst toegestuurd. In totaal deden 850 van de bijna 2.500 huishoudens mee aan de enquête. Wat volgens de onderzoekers vooral opvalt is dat er een toename is van overlast door verkeer in de buurt en de overlast van de TT Hall juist is afgenomen.



De meeste mensen in Assen-West, 71 procent, accepteert de overlast en vindt het TT Circuit essentieel voor de lokale economie. 67 procent van de mensen die de vragenlijst invulden zijn er trots op, dat de TT in Assen wordt verreden.