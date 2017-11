Deel dit artikel:











Auto botst op vrachtwagen in Valthermond: bestuurder gewond De bestuurder van de auto raakte gewond (foto: Van Oost Media) Het ongeluk op de Drentse Mondenweg (foto: Persbureau Meter) (foto: Persbureau Meter)

VALTHERMOND - Bij een ongeluk op de Drentse Mondenweg in Valthermond is een bestuurder van een auto gewond geraakt.

De auto kwam in botsing met een vrachtwagen, omdat de vrachtwagen volgens getuigen geen voorrang verleende. De bestuurder van de auto raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.