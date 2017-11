Tweedehands brug oplossing voor gesteggel over fietspad op ecoduct

ASSEN - Kan er nu wel of geen fietspad komen op het ecoduct Stiggeltie over de N48 bij Zuidwolde? Dat wilde de VVD in Provinciale Staten vanmiddag weten. Gedeputeerde Jumelet pleit voor een tweedehands brug als oplossing.

De gemeente De Wolden wil een veilige fietsverbinding maken van Zuidwolde naar Dedemsvaart omdat in die plaats steeds meer kinderen naar school gaan. Inwoners hebben via een burgerinitiatief om een vrij liggend fietspad gevraagd omdat de Linderweg zo gevaarlijk is . Voor de fietsverbinding moet de N48 worden overgestoken. Dat kan eenvoudig via het bestaande ecoduct Stiggeltie.De VVD stelt dat de provincie tegen de gemeente De Wolden heeft gezegd dat ze tegen een tegen een fietspad op het ecoduct is. Daarom besloot de gemeenteraad dat er een brug aangelegd moet worden: een oplossing die 800.000 euro duurder isDe VVD snapt de keuze van de provincie niet, omdat een kilometer verder, op ecoduct Suthwalda, wél een fietspad ligt. Statenlid Johan Baltes: "Dat ecoduct is met 54 meter vier meter breder gemaakt dan Stiggeltie omdat daar wel een gepland fietspad op kwam. Denkt u dat edelherten straks met de meetlat voor het ecoduct staan en zeggen: 'Daar gaan we niet overheen, want het is niet breed genoeg voor ons omdat er een fietspad bij op ligt'?"Ook blijkt uit onderzoek dat het met een aantal maatregelen wel mogelijk is om dieren én fietsers van het ecoduct gebruik te laten maken zonder dat ze elkaar in de weg te zitten.Gedeputeerde Henk Jumelet is uiteindelijk niet tegen dubbelgebruik van het ecoduct, maar wil voorkomen dat strijd ontstaat met beheerder Het Drentse Landschap en natuurbeschermingsorganisaties. Dit omdat het ecoduct bij aanleg in 2008 nooit bedoeld was om ook een fietspad op te leggen.Jumelet: "Bovendien schrijft de Wet Natuurbescherming voor dat, als er een goede andere oplossing is, wij geen ontheffing mogen geven voor een fietspad. Als we daar toch een fietspad op willen, dan wordt dat een lange weg. En dan kunnen we niet snel een veilige fietsverbinding maken voor schoolgaande kinderen."De provincie wil De Wolden helpen de extra kosten voor de aanleg van een brug te drukken. "We kunnen voor 60.000 euro een bestaande fietsbrug uit Groningen halen. Voor 100.000 bouwen we daar brughoofden bij", zei Jumelet. De totale kosten kan hij nog niet inschatten, maar waarschijnlijk fors minder dan acht ton. Bovendien betaalt de provincie dan 70 procent van de kosten.Baltes vindt dat de uiteindelijke keuze voor een brug of een fietspad op het ecoduct aan de gemeente De Wolden is.