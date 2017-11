Aalden krijgt dorpsbudget, een MFA en weer een bibliotheek

De laatste dag van de bieb in 2015. (foto: archief RTV Drenthe)

AALDEN - Mooie vooruitzichten voor de inwoners van Aalden. Vanaf 1 december heeft het dorp weer een bibliotheek. Ook krijgt het dorp op die dag een dorpsbudget en wordt de Aelder Meent officieel in gebruik genomen als multifunctionele accommodatie.

Sinds augustus 2015 heeft Aalden geen bibliotheek meer. Door bezuinigingen moest de leeszaal na 36 jaar dicht. Maar Dorpsbelangen en inwoners hebben zich met succes ingespannen om toch weer een bibliotheek te krijgen, zij het in een wat kleinere vorm.De bibliotheek wordt op 1 december om 11.00 heropend. Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden reikt op dat moment ook een dorpsbudget van 20.000 euro uit aan Aalden.De bibliotheek wordt als voorheen gehuisvest in de Aelder Meent. In deze MFA worden volgens Dorpsbelangen de komende tijd meer activiteiten ontplooid, zoals computercursussen en een taal/cultuurcafé. Ook houdt de fotoclub er een expositie.