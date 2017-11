Deel dit artikel:











Emmen richt bedrijf op om mensen in bijstand sneller en beter aan werk te helpen Emmen wil mensen in bijstand sneller aan werk helpen (foto: Fred van Os)

EMMEN - Weg uit de ambtelijke molen en korte lijntjes om mensen in de bijstand sneller en beter aan het werk te helpen. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente Emmen haar eigen werkleerbedrijf opgericht.

Geschreven door Janet Oortwijn

Onder de naam Menso NV gaan 75 werknemers per 1 januari 2018 aan de slag. Het bedrijf gaat werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk.



"Ik zie het als een pittige uitdaging om mensen nog beter en sneller naar werk te begeleiden", zegt directeur Heidy Postma (44), die namens de gemeente 12,5 jaar werkzaam is op de gemeentelijke afdeling Werken & Leren.



Slagvaardiger

De afdeling Werken & Leren van Emmen gaat per 1 januari op in Menso, dat in het gebouw van EMCO aan de Abel Tasmanstraat komt. "We willen slagvaardiger worden", legt wethouder Bouke Arends uit. "In een gemeentelijke constructie heb je te maken met veel regels."



Arends heeft in 2014 toen hij economische zaken in zijn portefeuille kreeg, tegen deze afdeling gezegd dat het anders moest. "Werken met minder lagen. Ik ben trots dat zij deze slag hebben gemaakt."



Menso staat met het wegnemen van die regels op afstand van de gemeente, die wel honderd procent aandeelhouder is van het bedrijf. De gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk als het gaat om de participatiewet, gaan naar Menso toe.



'In gesprek met bedrijven'

Er wordt nu volop gesproken met het bedrijfsleven, zegt Postma. "En dat blijven we ook doen. Er zijn een paar honderd bedrijven die geïnteresseerd zijn." Het gaat dan met name om midden- en kleinbedrijven.



Bedrijven die een werkzoekende uit dit traject in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op vijfduizend euro subsidie. "Maar het is niet zo dat Jantje aangenomen wordt en dan na één jaar weer op straat gezet wordt en dat Pietje aangenomen wordt, dat er weer vijfduizend euro subsidie gevraagd kan worden", legt Arends uit. "Mensen moeten langdurig aan het werk komen."





Match

De match tussen een potentiële werkgever en werknemer maken, is de grootste uitdaging, volgens Postma. "We zijn met de werkzoekende in gesprek, maar juist ook met de bedrijven om te kijken naar een match."



In Emmen zitten 3500 mensen in de bijstand. Vier jaar geleden was dit aantal 3700 bijstandsgerechtigden. Een afname van 200 mensen in de bijstand. "Dit lijkt niet veel", verklaart Arends. "Maar in een gebied met een lage arbeidsparticipatie en in de crisis, waar in andere gebieden de bijstand toenam, is het hier gedaald. Dat is een geweldige prestatie."