Deel dit artikel:











Leerlingen krijgen lintje voor hulp aan klasgenoot met lichamelijke beperking Danée gaat een dag in de week naar de Kardinaal Alfrinkschool (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

EMMEN - Eén dag in de week gaat Danée Scholte naar de Kardinaal Alfrinkschool in Emmen. Danée heeft een lichamelijke beperking. Ze zit in een rolstoel en ook schrijven gaat lastig. Op de school kan ze meedraaien met de twee groepen 8. ​Om haar klasgenoten te bedanken voor hun behulpzaamheid, kregen ze allemaal een lintje.

Geschreven door Josien Feitsma

Volgens haar vader, Ronald Scholte, is de dag in groep 8 heel belangrijk voor haar. "De gehandicaptenwereld is heel beschermend en de gewone wereld niet. Mensen gaan in de gewone wereld toch anders met elkaar om. Wij wilden beide werelden aanbieden en dat gaat tot nu toe geweldig goed."



Accepteren

Danée doet gewoon mee met toneelstukken en uitstapjes. Toch zijn Danée en haar ouders leerlingen het meest dankbaar dat ze haar als een normale leerling zien. "Het bijzondere is dat ze Danée accepteren zoals ze is. Niemand kijkt raar op als Danée meegaat en iedereen vindt het normaal om haar even te helpen," zegt Scholte.



Lintje

De klasgenoten reageren enthousiast op de lintjes. "Het is hetzelfde als hoe het eerst was. Dat we allemaal een lintje hebben dat is dan wel anders en dat vinden we speciaal en leuk," vertelt klasgenoot Daan.