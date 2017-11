Deel dit artikel:











Komst stadsboerderij van broers in Emmen stap dichterbij Rick (l.) en Gert-Jan Nijhof (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Rick Nijhof spreekt in de Staten (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - De komst van een stadsboederij in Emmen is een flinke stap dichterbij gekomen. Provinciale Staten stemt op 13 december in met aanpassing van de ammoniakkaart waardoor de komst van de stadsboederij wettelijk is toegestaan.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel





Boeren tussen bos en woonwijk

Omdat het Noordbargerbos een kwetsbaar natuurgebied is, mogen in een zone rondom het bos in principe geen veehouderijen zitten die ammoniak uit stoten. Maar de provincie mag die 'amoniakzones' aanpassen. Ecologen van de provincie hebben de rand van het Noordbargerbos onderzocht en komen tot de conclusie dat in dat deel van het bos geen planten of bomen voorkomen die ammoniak-gevoelig zijn.



Initiatiefnemers Gert-Jan en Rick Nijhof zijn erg blij met de houding van de provincie. Ook de gemeente Emmen is positief volgens de broers. De komende tijd gaan de aanvragen voor wijzigingen van het bestemmingsplan en de nodige vergunningen de deur uit. Als die geen problemen opleveren, kan de schop volgend jaar na de zomer de grond in.



Kloof verkleinen

Op de stadsboerderij kunnen bezoekers meekijken met het melken en verzorgen van de koeien. Ook komen er een theeschenkerij en een boerderijwinkel bij het bedrijf. Het doel is de kloof tussen burgers en boerenbedrijven te verkleinen. Aan de Nieuw-Amsterdamse straat, tegenover de wijk Bargeres, moet de eerste Drentse stadsboerderij komen . Het is een initiatief van de broers Gert-Jan en Rick Nijhoff.Omdat het Noordbargerbos een kwetsbaar natuurgebied is, mogen in een zone rondom het bos in principe geen veehouderijen zitten die ammoniak uit stoten. Maar de provincie mag die 'amoniakzones' aanpassen. Ecologen van de provincie hebben de rand van het Noordbargerbos onderzocht en komen tot de conclusie dat in dat deel van het bos geen planten of bomen voorkomen die ammoniak-gevoelig zijn.Initiatiefnemers Gert-Jan en Rick Nijhof zijn erg blij met de houding van de provincie. Ook de gemeente Emmen is positief volgens de broers. De komende tijd gaan de aanvragen voor wijzigingen van het bestemmingsplan en de nodige vergunningen de deur uit. Als die geen problemen opleveren, kan de schop volgend jaar na de zomer de grond in.Op de stadsboerderij kunnen bezoekers meekijken met het melken en verzorgen van de koeien. Ook komen er een theeschenkerij en een boerderijwinkel bij het bedrijf. Het doel is de kloof tussen burgers en boerenbedrijven te verkleinen.