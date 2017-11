Deel dit artikel:











Coevorden cancelt eerste klimaatbijeenkomst Er was te weinig animo voor de bijeenkomst (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden heeft de voor vandaag geplande klimaatbijeenkomst voor sportverenigingen afgeblazen. “Er was te weinig animo”, aldus woordvoerder Alieke Eising van de gemeente.

Eising wil niet spreken van een mislukking. “We hebben gevraagd om via onze website aan te melden, maar het bericht staat er nog vrij kort op en ik denk dat daarom het aantal aanmeldingen tegenvalt. Maar we gaan er wel mee door hoor. Er staan ook nog bijeenkomsten gepland voor bijvoorbeeld ondernemers en bewoners”, aldus Eising.



Voor ondernemers

Coevorden organiseert de bijeenkomsten, zodat de samenleving kan meedenken over klimaat en duurzaamheid. Komende maandag staat van 18.45 tot 20.15 in het gemeentehuis een bijeenkomst gepland voor ondernemers. Later zijn er nog sessies voor inwoners en woningcorporaties. Aanmelden kan nog steeds via de website van de gemeente.