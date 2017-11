Afvalprobleem in wijk Angelslo: 'Het is hier altijd een zooitje'

Deel dit artikel:











EMMEN - Restafval in bosjes, matrassen naast containers en vuilniszakken naast ondergrondse containers op straat. De bewoners in Angelslo zijn die vuilnisoverlast zat.

"Het is hier wat dat betreft altijd een zooitje", zegt Janneke Hendriks. "Die troep voor de flat ligt er al anderhalf week. In de bosjes ligt ook allerlei rommel."



Inwoner Theo Dol vindt het niet normaal meer. "Die containers staan er om afval in te gooien. Niet om er naast te gooien. Er worden zelfs zomaar matrassen neergegooid."



Zelf maakt hij geen gebruik van een ondergrondse container, maar van kliko's die bij de weg gezet worden. "Maar dat doe ik pas 's ochtends pas vlak voor mijn werk. Anders wordt er van alles in en naast gegooid."



Afvalverwerker Area Reiniging laat weten dat het 'onnodig en onwenselijk is' dat er afval bij containers wordt geplaatst. "Alle huishoudens in de gemeente hebben toegang tot goede haal- en brengvoorzieningen voor restafval", aldus de afvalverwerker.



De gemeente en Area zijn met elkaar in gesprek om tot een 'adequate verbeteraanpak' te komen.



Freddie Mik, inwoner van de wijk, heeft vanmiddag een overleg gehad met de wijkvereniging, handhaving en woningbouwvereniging Lefier. Ook het 'afvalprobleem' is besproken. "We hebben een goed gesprek gehad, ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt", aldus de inwoner.