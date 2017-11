Deel dit artikel:











Midden-Drenthe eist 1,6 miljoen van de Jade Zorggroep terug De gemeente wil de 1,6 miljoen terug van de Jade Zorggroep (foto: archief RTV Drenthe)

ORANJE/SMILDE - De gemeente Midden-Drenthe wil per direct 1,6 miljoen euro terug van de Jade Zorggroep. Beide partijen zitten daarvoor met elkaar om tafel.

De Jade Zorggroep kreeg dit geld als voorschot van de gemeente, voor de inrichting en de huur van panden waarin ze onderwijs aan asielzoekers kon geven. Het gaat om de azc-scholen in Smilde en Oranje.



Scholen niet nodig

De gemeente Midden-Drenthe wil het geld nu terug, omdat inmiddels het asielzoekerscentrum in Oranje dicht is en de scholen niet meer nodig zijn.



"Ik heb dat geld niet zomaar op de plank liggen", zegt Jan Bollen, bestuurder van Jade Zorggroep. Bovendien moet Jade alle zeilen bijzetten, want door een forse vermindering van het aantal asielzoekers, heeft Jade minder werk en is het in Drenthe al alle hens aan dek om de kop boven het water te houden.



In gesprek

Volgens Bollen klopt het bedrag ook niet dat de gemeente Midden-Drenthe van zijn organisatie terug wil. Verder vindt hij dat de gemeente Midden-Drenthe niet alleen de Jade Zorggroep mag laten opdraaien voor die doorlopende kosten. "Maar ik ben bereid eruit te komen", zo zei hij gisteren.



De gemeente Midden-Drenthe en de Jade Zorggroep zijn nog met elkaar in gesprek over de ontstane situatie. Vanavond volgt mogelijk meer duidelijkheid.