Half jaar cel voor 'smerig verzet' van man uit Emmen De man uit Emmen moet een half jaar de cel in (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok(

ASSEN - Een 48-jarige man uit Emmen moet voor een reeks aan bedreigingen, het bespugen van agenten, besmeuren van de cel en een winkeldiefstal een half jaar de cel in.

De officier sprak tijdens de zitting van ‘smerig verzet’. De Emmenaar bedreigde een jaar geleden een medewerker in een pizzeria in Emmen. Daarna richtte de man zijn tirade op twee toezichthouders. In januari lag de man in een supermarkt op een inpaktafel en wilde hij daar slapen. Hij werd weggestuurd waarop hij de medewerker bedreigde. De agenten kregen eveneens de volle laag en werden bespuugd.



Toilet

Uiteindelijk gooiden agenten de opstandige Emmenaar in een politiecel. Daar deed hij zijn behoefte en besmeurde de wanden daarmee. "Hij had nog wel zo aangegeven dat hij naar het toilet moest", zei zijn advocaat Hugo Pellinkhof. Maar de man had het uitgesmeerd en was er volgens de rechter ‘actief mee bezig geweest’. De Emmenaar stal in maart nog eens een kratje bier. Hij dacht dat die was afgerekend, maar ook daar ging de rechter niet in mee.



Verkrachting

De man werd in mei in Assen veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het verkrachten van een vrouw achter daklozenopvang Kommarin in Assen. Daar woonde de man destijds. In hoger beroep werd hij uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar cel. Die straf zit de man sinds mei uit. Hier komt de nieuwe straf bovenop.