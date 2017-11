'Uitbreiding vliegtijden Groningen Airport Eelde oplossing voor vliegmaatschappijen'

EELDE - Het uitbreiden van de vliegtijden op Groningen Airport Eelde kan voor touroperators uitkomst bieden om toch vanaf het vliegveld te vliegen en ook naar meerdere bestemmingen.

Dat zegt Petra Kok van TUI FLY. ''Je kunt niet voor zeven uur en niet na elf uur 's avonds landen op Eelde. Het probleem is dat je bijvoorbeeld net niet op en neer naar Gran Canaria kan."Gisteren werd duidelijk dat er komende zomer minder vakantievluchten gaan vanaf Groningen Airport Eelde. Zo vliegt vliegmaatschappij Transavia niet langer op Lanzarote en stopt Corendon met vluchten naar Kos. TUI laat helemaal geen vliegtuigen meer vliegen op Eelde, want ze krijgt de vliegtuigen niet vol. ''Als er alleen vanaf Eelde wordt gevlogen dan is het gebied iets te dunbevolkt om het aanbod dat er is vol te vliegen.''Kok: ''Ik denk dat Eelde zich meer mogelijkheden verschaft als de vliegtijden worden verruimd. Dus net voor zeven uur beginnen en net na elf uur binnenkomen.''De touroperator is nog wel met het vliegveld in gesprek. Voor nu heeft TUI stoelen ingekocht bij andere maatschappijen, bijvoorbeeld Transavia. Dit betekent wel dat er minder vakantiebestemmingen vanuit Eelde te bereiken zijn.Net als TUI koopt ook touroperator Neckermann Reizen vliegtuigstoelen in via Transavia. Volgens woordvoerder Hanita van der Meer van Neckermann staat het schema voor komend zomerseizoen redelijk vast. Wel wordt er nog gesproken over een tweede vlucht op zondag naar Gran Canaria.