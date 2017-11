HOOGEVEEN - Vakbond FNV houdt morgenmiddag een 'patatactie' bij Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen. De medewerkers krijgen een patatje en mogen hun verhaal delen. De actie is bedoeld voor personeel om stoom af te blazen, zegt bestuurslid Marijke Eggengoor.

Het is al een paar weken onrustig bij het metaalbedrijf in Hoogeveen. Op 9 november legden ongeveer veertig medewerkers het werk neer , omdat ze volgens de vakbond een eerlijkere loontabel willen.De directie wil medewerkers belonen naar aanleiding van hun beoordeling. Volgens de bond is dit niet goed en moeten medewerkers op basis van hun ervaring worden beloond en er ook jaarlijks wat salaris bij krijgen.De rechter bepaalde vrijdag dat de werknemers van de Buigcentrale Hoogeveen tot 1 december niet meer mogen staken. De rechter vindt dat de directie en de bond eerst weer om tafel moeten met een bemiddelingsinstantie om te kijken of ze het alsnog eens kunnen worden over de loontabel."Er wordt momenteel veel druk uitgeoefend door de directie", zegt FNV-bestuurslid Marijke Eggegoor. Ze noemt voorbeelden van medewerkers die geen koffie mogen pakken en alleen onder begeleiding naar het toilet mogen. "De patatactie doen we tijdens de ploegwissel tussen kwart over drie en kwart over vier bij het bedrijf aan de Industrieweg."De actie is ook een signaal naar de directie, erkent Eggengoor. "Behalve staken zijn er nog wel meer actiemogelijkheden. Zo hebben we zaterdag een ledenbijeenkomst en houden we volgende week nog een bijeenkomst voor de Poolse werknemers."Bij de Buigcentrale Steenbergen werken zo'n tachtig Poolse uitzendkrachten. In totaal heeft het bedrijf 150 medewerkers, van wie zeventig te maken hebben met de loontabelperikelen, omdat ze onder de CAO Grootmetaal vallen.De directie van het bedrijf heeft zelf om bemiddeling gevraagd om eruit te komen met de bond, zegt Eggengoor. "We hopen ook echt dat ze dit serieus meent. De bal ligt echt bij de directie."Komende maandag is de eerste onderhandelinsgpoging.