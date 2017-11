Ondernemers maken bezwaar tegen heffing gemeente Westerveld voor ondernemersfonds

ZWOLLE - Ze hadden het al aangekondigd. De directie van Molecaten Vakantieparken heeft bij de gemeente Westerveld bezwaar aangetekend tegen de verplichte belasting voor het ondernemersfonds. En ze zijn niet de enige.

Alle ondernemers, behalve boeren, zijn verplicht om via de gemeentelijke belasting een extra afdracht te doen voor het ondernemersfonds. Hoe groter je bedrijf, hoe meer je moet betalen. In het geval van Molecaten een bedrag van 1.120 euro per jaar. Niet een enorm bedrag maar volkomen onterecht in de ogen van het bedrijf.Molecaten, eigenaar van Het Landschap in Wateren, denkt er niet aan om te betalen. Eerder zei directeur Cees Slager van het recreatiebedrijf al dat hij " niet wil betalen voor lokale feestverlichting en zaklopen in het dorp." In een bezwaarschrift aan de gemeente Westerveld verwijst Molecaten naar de landbouw die wel betaalt, maar het bedrag later weer terug krijgt. En dat is, zo zegt Molecaten, willekeur in de belastingheffing. Boeren zeggen dat ze de meerwaarde voor hen niet zien van een ondernemersfonds en doen daarom niet mee. Molecaten ziet die meerwaarde ook niet.Het bedrag dat ondernemers inleggen, wordt door de gemeente doorgesluist naar een stichting die namens de ondernemers zoekt naar projecten waarin het geld geïnvesteerd wordt. Dat moeten dan projecten zijn die een meerwaarde hebben voor de gemeente. Het instellen van een ondernemersfonds in Westerveld heeft de nodige discussie opgeleverd. Uiteindelijk is de gemeenteraad akkoord gegaan.Bij de gemeente Westerveld zijn nu tien bezwaren van ondernemers binnen gekomen tegen de afdracht. Molecaten is dus niet de enige. Naar die bezwaren wordt op dit moment gekeken.Molecaten heeft een advocatenkantoor de opdracht gegeven om de kwestie aan te kaarten bij de gemeente Westerveld. "Dit is geen schot hagel, maar een kogeltje dat moet raken." Zo omschrijft een woordvoerder van het concern het bezwaar. "Wat ons betreft is dit heel amateuristisch."Het ondernemersfonds is ingesteld om ervoor te zorgen dat alle ondernemers verplicht betalen en dat er geen ruimte meer is voor zogenoemde freeriders. Dat zijn ondernemers die wel profiteren van grote activiteiten in Westerveld, maar daar niet aan meebetalen.