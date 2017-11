Portret van 'onbekend' meisje overhandigd aan geportretteerde

ASSEN - Een onbekend portretje van de Drentse schilder Hein Kray is vandaag terug bij het meisje, inmiddels vrouw, op het schilderijtje.

Onlangs deden de dochter en kleindochter van de Drentse schilder een oproep . Wie-o-wie stond er op het schilderijtje, wat al een halve eeuw in de familie was?Dat bleek, Toos Graaff-Van der Spek te zijn. De vrouw was een jaar of vijf toen ze geschilderd werd door Kray. De moeder van Graaff-Van der Spek wilde van haar drie kinderen een schilderijtje hebben voor aan de muur. Een van de drie kinderen was de toen ongeveer 5-jarige Toos.De drie schilderijtjes zijn er ook gekomen. Van Toos werden twee schilderijtjes gemaakt. Toos kan zich nog goed herinneren dat ze naar de schilder moest.De eerste versie van het schilderijtje heeft het atelier in eerste instantie dus nooit verlaten en tot op de dag van vandaag wist Graaff-Van der Spek ook niet van het bestaan van het doek af.Schildersdochter Toos de Vries-Kray heeft wel een verklaring: "Mijn vader heeft het waarschijnlijk als een mislukking gezien, of niet zoals hij het bedoeld had. Of het is door haar moeder niet geaccepteerd en gezegd van: 'dat is haar niet helemaal, of ik vind die jurk niet helemaal mooi' en toen is het opnieuw geschilderd."Vandaag werden schilderij en geportretteerde na meer dan een halve eeuw alsnog herenigd. Het schilderij krijgt in ieder geval een mooi plekje en ook benadrukt Graaff-Van der Spek de moeite en inzet van de familie van Kray om het schilderij alsnog bij haar te krijgen.