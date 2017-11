Deel dit artikel:











Fietsoversteekplaats in Asserstraat Rolde bijna klaar De werkzaamheden aan de Asserstraat in Rolde (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ROLDE - Fietsers in Rolde kunnen vanaf volgende week een stuk veiliger de Asserstraat oversteken door een nieuwe fietsoversteekplaats.

De rechte asfaltweg in Rolde heeft ter hoogte van de Wilhelminalaan een kronkel gekregen, dat

moet het verkeer afremmen. "Bij de fietsoversteekplaats hebben we middengeleiders aangebracht, zodat je in twee gedeeltes kunt oversteken", vertelt wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen).



Onveilig

Inwoners van Rolde klaagden over de onveilige oversteek die fietsers moesten maken als ze vanuit het dorpscentrum richting Assen willen rijden. Fietsers moesten bij de Wilhelminalaan ineens dwars de drukke Asserstraat over, om op het doorgaande fietspad naar Assen te komen.



De doorgaande weg van Assen naar Rolde is vanaf dit weekend weer open voor verkeer, na een afsluiting van vier weken. "Dat was nodig omdat we ook de riolering hebben vernieuwd en allerlei kabels hebben verlegd", legt de wethouder uit. De fietsoversteekplaats had eigenlijk al voor de zomer klaar moeten zijn, maar omdat de aannemers het druk hebben kon het werk pas nu gedaan worden.



Nog een oversteek

In Rolde is nóg een fietsoversteekplaats die door de bewoners als onveilig wordt bestempeld. Die is aan de Grolloërstraat en gaat volgend jaar op de schop.