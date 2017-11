Provincie wil grond voor aanleg fietstunnel bij Peize onteigenen

ASSEN/PEIZE - De plannen voor de aanleg van een fietstunnel tussen Peizerwold en Roderwolde leiden tot gesteggel tussen de provincie en de grondeigenaar.

Inwoners van onder meer Roderwolde klagen al jaren over de onveilige fietsoversteekplaats bij hun dorp op de 80-kilometerweg richting Peize, een plek waar ook veel scholieren oversteken. Een fietstunnel onder die N372 door is volgens de provincie de beste oplossing, maar voor de aanleg daarvan moest ze eerst eigenaar zijn van de grond.De huidige eigenaar vraagt te veel voor grond rondom de weg, vindt de provincie. De vraagprijs zou ver boven de werkelijke waarde liggen. Gedeputeerde Staten wil de grond daarom onteigenen en vraagt daarvoor toestemming aan Provinciale Staten.Volgens gedeputeerde Henk Brink is er wel een lichtpuntje; met de grondeigenaar zou een mondelinge afspraak gemaakt zijn. Mogelijk kan daardoor een jarenlange slepende onteigeningsprocedure voorkomen.Het was de bedoeling dat de fietstunnel eind vorig jaar al klaar zou zijn.