Ex-verdachte fatale woningbrand wil 10.000 euro schadevergoeding van justitie

ASSEN/EMMEN - De 48-jarige vrouw uit Emmen die werd verdacht van de brand in Emmen waarbij in februari vorig jaar Jessica Wever om het leven kwam, wil 10.000 euro schadevergoeding van justitie.

De vrouw stapte daarvoor vandaag naar de rechtbank in Assen.De Emmense was de buurvrouw van de 31-jarige Jessica Wever en haar dochtertjes aan de Weytackers in Angelslo. Ze werd op 3 oktober vorig jaar opgepakt. 21 oktober werd ze vrijgelaten , maar ze bleef wel verdachte. Begin dit jaar seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak tegen haar vanwege gebrek aan bewijs De aanleiding om haar op te pakken was dat zij ruzie had met Jessica Wever in de periode dat de brand werd gesticht. De toenmalige buurvrouw had een drankprobleem. "Ze probeerde op onhandige wijze dingen te verhullen", zei officier van justitie Pieter van Rest in de rechtszaal.De Emmense vindt dat ze publiekelijk, ook door de media, aan de schandpaal is genageld. Haar advocaat Karen Martens liet tijdens de rechtszaak als voorbeeld een krantenartikel zien waarin Van Rest uitlatingen deed als ‘Waar rook is, is vuur’.Ook werd de oud-buurvrouw, nadat ze was vrijgelaten enkele maanden door camera's geobserveerd en werd haar telefoon afgetapt. De vrouw moest volgens haar advocate ook verhuizen van de gemeente, omdat er na haar aanhouding heel veel onrust ontstond in haar buurt in Angelslo. Omdat er pas in augustus een nieuwe huurwoning voor haar werd gevonden, zat ze tot die tijd in een opvang van het Leger des Heils.Van Rest liet weten dat hij 2.000 euro schadevergoeding voor de Emmense genoeg vindt. "Bij lange na niet", reageerde Martens. Ze vertelde dat de vrouw door alles wat er gebeurd is nog steeds nauwelijks naar buiten durft. Op 6 december doet de rechtbank uitspraak.Uiteindelijk is de dader, die op de avond van 17 februari de brand stichtte, waardoor Wever overleed en haar dochters zwaar gewond raakten, nog steeds niet gepakt.