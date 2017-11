Deel dit artikel:











Maand cel voor mishandeling NS-conducteur De man viel de conducteur aan in de trein bij Meppel (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 23-jarige man uit Almere moet een maand de cel in, omdat hij in de trein bij Meppel een conducteur heeft mishandeld.

De man was op 5 november met zijn zus onderweg naar Amersfoort. De twee hadden te veel gedronken en maakten zo veel lawaai dat de machinist zich niet goed op zijn werk concentreren. De conducteur stapte daarom op de twee af.



Controle

Toen hij de twee naar hun vervoerbewijzen vroeg, liet de 23-jarige man een OV-kaart zien waarvan de pasfoto was bekrast. Ook leken de gegevens op de kaart niet te kloppen. De conducteur pakte hem af.



Geweld

Dat accepteerde de Almeerder niet: hij viel de conducteur aan en probeerde zijn OV-kaart terug te pakken. Het slachtoffer kreeg een klap tegen zijn oor. Ook scheurde zijn overhemd door de aanval. Uiteindelijk lukte het hem zich te bevrijden en alarm te slaan.



De Almeerder moet niet alleen de cel in, hij moet de conducteur ook 300 euro schadevergoeding betalen.