Dutchbat-commandant Karremans getuigt in proces tegen de staat

ASSEN - Voormalige Dutchbat-commandant Thom Karremans gaat als getuige optreden in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat, die aangespannen is door een voormalig Dutchbat-militair.

Dat meldt Nieuwsuur . De naam van de militair in wiens zaak de voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans wil getuigen, is niet bekendgemaakt.Nieuwsuur schrijft dat Karremans een lans wil breken voor de Duchbatters, die al jarenlang procederen voor eerherstel. Veel Nederlandse militairen van Dutchbat III, die gelegerd waren in Assen, raakten getraumatiseerd door de val van Srebrenica in 1995. Ze voelen zich niet gesteund door Defensie. Twaalf veteranen van Dutchbat slepen de Nederlandse staat voor de rechter wegens nalatigheid.In een brief schrijft Karremans: ''Het is absoluut beschamend dat er 22 jaar na Srebrenica nog altijd Dutchbatters zijn die jarenlang moeten procederen om erkenning te krijgen. Ik kan niet langer aanzien dat deze mensen verder worden geruïneerd."Vandaag werd de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic door het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een levenslange celstraf.