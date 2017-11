Afspraak over terugbetalen 1,6 miljoen door Jade Zorggroep

ORANJE/SMILDE - De gemeente Midden-Drenthe en de stichting Jade College hebben afspraken gemaakt over het terugbetalen van de 1,6 miljoen euro, die de gemeente aan de stichting had geleend. De stichting gaat het geld in termijnen terugbetalen.

De stichting Jade College, onderdeel van Jade Zorggroep, kreeg het geld als voorschot van de gemeente om onderwijs voor asielzoekerskinderen in Oranje en Smilde op te starten. Er was bij de start niet meteen geld vanuit het Rijk beschikbaar. Om toch zo snel mogelijk met het onderwijs te kunnen starten, financierde de gemeente Midden-Drenthe deze kosten eerst.Omdat het asielzoekerscentrum in Oranje inmiddels dicht is en de scholen niet meer nodig zijn, wil de gemeente Midden-Drenthe het geld terug hebben.Het is nog onduidelijk hoeveel van de 1,6 miljoen Jade College moet terugbetalen. De stichting maakte zelf extra kosten, bijvoorbeeld omdat de scholen in Oranje en Smilde eerder werden gesloten dan vooraf was gepland.