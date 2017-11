Modezaak voor negende keer doelwit van criminelen

EMMEN - Bij Modezaak Derksen & Derksen in Emmen is afgelopen nacht een grote hoeveelheid kleding gestolen. Volgens eigenaar Corné Derksen is er voor zo'n 30.000 euro aan merkkleding weg.

De afgelopen jaren waren de winkels van Derksen & Derksen in Emmen en Zwolle al acht keer doelwit van criminelen. Meerdere keren werd met een auto een ramkraak gepleegd. Nu dat niet meer kan, omdat de eigenaar stenen en paaltjes voor de deur heeft gezet, proberen inbrekers het op andere manieren.Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer werd afgelopen nacht een ruit vernield, waardoor de kledingdieven naar binnen konden. Niet lang na de inbraak, die rond drie uur werd gepleegd, hield de politie op de Ermerweg in Emmen een 19-jarige man uit Hilversum aan. In zijn auto lag kleding van de modezaak aan de Notaris Oostingstraat.De politie gaat er vanuit dat er meerdere daders zijn en doet verder onderzoek. "Het is de eerste keer in al die jaren dat er iemand is opgepakt", reageert Derksen opgetogen. Hij zegt te hopen dat er snel meer mensen worden aangehouden.De dure merkkleding voor heren lijkt de criminelen keer op keer te trekken. "Of ik nooit heb overwogen minder dure kleding te gaan verkopen? Nee, dan laat ik de criminelen winnen", reageert Derksen. "Ik ben ondernemer geworden om mijn eigen weg te kiezen en ik laat zo'n stelletje klootzakken me er niet toe bewegen een andere keuze te maken. Dit is het merkenpakket dat wij willen verkopen."Ondanks alles zit de ondernemer naar eigen zeggen niet bij de pakken neer. Hij regelde afgelopen nacht meteen dat de voorraad in zijn winkel in Emmen werd aangevuld, zodat de zaak vanochtend weer open kon.