Bas Dost houdt Sporting in race Champions League Bas Dost

VOETBAL - Met twee goals tegen Olympiakos houdt Bas Dost de droom van Sporting Portugal levend om de knockoutfase van de Champions League te bereiken. De Portugese club won het thuisduel met 3-1.

Door dat resultaat overwintert Dost met zijn club sowieso in Europa; de derde plaats in de poule is zeker en dat betekent in ieder geval recht op het spelen in de Europa League.



Juventus

Juventus kwam tegen Barcelona niet verder dan 0-0 en daardoor is Barcelona poulewinnaar en is het verschil tussen Juventus en Sporting slechts 1 punt in het voordeel van de Italianen.



Camp Nou

In de laatste groepswedstrijd op 5 december moet Juve op bezoek bij het zelfs voor de Europa League uitgeschakelde Olympiakos. Sporting moet dan winnen in Camp Nou.