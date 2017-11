Deel dit artikel:











Winnaar National Geographic Fotowedstrijd komt uit Klazienaveen De winnende foto van de Klazienaveense (foto: Mascha van Lynden tot Oldenaller) De winnende foto in de categorie 'Mens' (foto: Kars Tuinder)

KLAZIENAVEEN - Mascha van Lynden tot Oldenaller uit Klazienaveen heeft vanavond de National Geographic Fotowedstrijd 2017 gewonnen.

Het winnende plaatje is een foto van een ontpoppende vlinder: de metamorfose van een koolwitje. De jury zei over de foto: ''Het enigszins verstilde beeld doet in zijn gedetailleerdheid denken aan het werk van de 17de eeuwse fijnschilders." De fotografe maakte de foto in een plantenkas in haar eigen achtertuin.



De prijs werd vanavond aan de 49-jarige Klazienaveense uitgereikt in Hotel Arena in Amsterdam. De foto van Van Lynden tot Oldenaller komt in het decembernummer van het tijdschrift National Geographic te staan.



De Groningse fotograaf Kars Tuinder won in de categorie 'Mens' de publieksprijs. Hij maakte een foto van Afrikaanse kinderen.