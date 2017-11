Deel dit artikel:











SP Hoogeveen wil vinger aan de pols bij Treant-bestuur Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen is onderdeel van de Treant Zorggroep (foto: Treant Zorggroep)

EMMEN - De SP in Hoogeveen dient donderdag een motie in met de vraag aan het college van Burgemeester en Wethouders de ontwikkelingen binnen de Treant Zorggroep te toetsen aan de Governance-code Zorg. De partij wil weten of Treant voldoet aan de code.

In deze code staan uitgangspunten beschreven voor een goed bestuur binnen de gezondheidszorg.



Het verzoek voor de motie werd gedaan door de denktank, hierin zitten vijfttien Hoogeveners uit alle gelederen van de maatschappij, die meedenken over de ontwikkelingen bij Treant. Zij waren het eerder niet eens met de benoeming van twee specialisten in het bestuur. Zij vinden dat dit de schijn wekt van belangenverstrengeling.



In de motie schrijft de SP dat wisselingen binnen de top van Treant razendsnel gaan. En dat het vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een deuk heeft opgelopen.



De gemeente toetst zelf de code niet. Dit moet worden gedaan door een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg. De SP wil dat de gemeente Hoogeveen een verzoek indient bij de inspectie om die toets uit te voeren.



De ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal vallen onder de Treant Zorggroep, net als tientallen woon- en zorginstellingen in Zuid-Drenthe.