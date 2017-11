Deel dit artikel:











NL Alert vanwege uitslaande brand in Emmen De brand brak rond middernacht uit (foto: Van Oost Media) Drie brandweerkorpsen bestrijden het vuur (foto: Van Oost Media) De oorzaak van de brand is nog onduidelijk (foto: Van Oost Media) Het dichtgetimmerde huis voordat de vlammen uit het dak sloegen (foto: Van Oost Media)

EMMEN - De brandweer heeft rond middernacht een NL Alert verstuurd vanwege een uitslaande brand in een pand aan de Oude Meerdijk in Emmen.

Vlak nadat de brand uitbrak, was volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Drenthe sprake van een enorme rookontwikkeling. Het NL Alert is verstuurd om omwonenden te adviseren ramen en deuren gesloten te houden.



Korte tijd later sloegen de vlammen uit het dak van het vrijstaande pand. Het gaat om een dichtgetimmerde woning. Brandweerkorpsen uit Emmen, Schoonoord en Emmer-Compascuum bestrijden het vuur. Vanwege de hitte in het pand, is binnen blussen volgens de woordvoerster niet mogelijk. "We laten de woning gecontroleerd uitbranden."



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Voor zover bekend waren er geen mensen in het pand.