Bewoners Eesveen en Wapserveen bezorgd over mogelijke gaswinning onder hun huizen Gasboring bij Wapse (foto: RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - In Wilhelminaoord is vanavond een informatiebijeenkomst over gaswinning bij Eesveen en Wapserveen. Olie- en gasbedrijf Vermilion wil een vergunning om daar een nieuw gasveld aan te boren.

De inwoners van het Drents-Overijsselse grensgebied maken zich behoorlijk zorgen. "We worden niet geïnformeerd", zegt Marijke Sterk, inwoonster van Wapserveen. "De informatieavond is het eerste officiële moment dat we informatie krijgen. En inmiddels is er al een proefboring gedaan, dus ze zijn al aan het boren."



Angst voor verzakkingen

"We zitten vol vragen waar we vanavond hopelijk antwoord op krijgen", vertelt Sterk."Er wordt gezegd dat de bodem op zijn hoogst een centimeter kan zakken, maar ja dat kan ook heel veel gevolgen hebben als je bedenkt dat we hier niet alleen maar zand hebben, maar nog meer verschillende bodemstructuren. En dat we allemaal oude panden hebben..."



Groningse toestanden

Volgens Sterk zijn veel bewoners bang voor Groningse toestanden. "We hopen vanavond heel veel meer te horen en ook wat ze van plan zijn voor ons te regelen met betrekking tot de waardevermindering van onze huizen. En wat ze doen als er schade ontstaat. Dat moet goed geregeld worden."



Sterk roept iedereen op om vanavond naar de informatieavond te komen. "We kunnen tot 14 december reageren of een bezwaar indienen. Het is belangrijk dat we onze stem laten horen."