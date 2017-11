Deel dit artikel:











Tonnen voor opknappen zwembaden en sporthallen in Emmen Het zwembad in Emmer-Compascuum (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen reserveert twee ton voor het achterstallig onderhoud van zwembaden en sporthallen in de buitendorpen van de gemeente.

Geschreven door Janet Oortwijn

Zo krijgt stichting zwembad Erica de helft van het gereserveerde budget. Het openluchtzwembad in Nieuw-Weerdinge kan rekenen op 45.000 euro. Emmer-Compascuum krijgt 35.000 euro voor het openluchtzwembad 'De Wieke'. Zwembad De Wiekslag in Weiteveen krijgt 5.000 euro voor het achterstallig onderhoud.



De sporthallen in Erica en Nieuw-Weerdinge krijgen respectievelijk een subsidie van 10.000 euro en 5.000 euro. De gemeente haalt het geld uit de zogeheten knelpuntenpot.