Deel dit artikel:











Emmen sloot afgebrand pand Oude Meerdijk vanwege hennepplantage Het afgebrande pand aan de Oude Meerdijk (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Het pand aan de Oude Meerdijk in Emmen dat afgelopen nacht door brand werd verwoest is eerder gesloten door de gemeente in verband met drugs.





De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.



Lees ook: NL Alert vanwege uitslaande brand in Emmen In het pand werd een aantal maanden geleden een hennepplantage gevonden. De gemeente sloot het pand voor drie maanden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is juist vandaag die periode verstreken.De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.