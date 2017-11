Deel dit artikel:











Asbestsanering op manege aan De Hoefslag in Beilen Manege aan De Hoefslag in Beilen (foto: B&A Productions) De asbestsanering is in volle gang (foto: Henk Lomulder) Indoor Hartje Drenthe vindt op 29 december plaats onder de nieuwe dakbedekking (foto: Henk Lomulder)

BEILEN - Paardensportvereniging De Stroomruiters in Beilen staat voor een enorme klus. Op de manege aan De Hoefslag is begonnen met een grootscheepse asbestsanering.

De Broekerthal uit 1969 en de Stroomruiterhal uit 1984 ondergaan de grootste werkzaamheden. Daar wordt asbest verwijderd en zowel het dak als de muren van de hallen krijgen isolatie. De WIllem van Eshal uit 2012 voldoet aan de huidige milieueisen en hoeft volgens De Stroomruiters niet aangepast te worden.



Besparing

De TL-verlichting in de manege is vorig jaar al vervangen door led-verlichting. Dat levert de manege een besparing op. Ook wordt gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen. De Rabobank heeft de paardensportvereniging een donatie gedaan voor de aanschaf ervan en de Provincie Drenthe steunt de vereniging met een lening tegen lage rente.



Meer geld nodig

"Daarnaast", zegt voorzitter Bert Vos, "wordt enorm veel werk verzet door onze vrijwilligers, waardoor de kosten ook laag gehouden worden." Hij benadrukt dat meer geld nodig is en daarom ligt er een aanvraag bij de gemeente Midden-Drenthe. "Wanneer alle subsidies binnen zijn, moet de vereniging zelf nog 200.000 euro betalen voor het verwijderen van asbest", aldus Vos.



Op 29 december is het volgende grote concours in Beilen: Indoor Hartje Drenthe. Het 30ste paardensportevenement zal onder de nieuwe dakbedekking plaatsvinden.