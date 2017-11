Personeelstekort Defensie: 'Het is tijd om een personele boost te geven'

ASSEN/HAVELTE - Militairen van een bataljon die hun eigen collega's werven. De nood is hoog bij Defensie. De Luchtmobiele Brigade in Assen en 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte proberen op allerlei manieren aan nieuw personeel te komen.

Aan de Witterstraat in Assen is een zogeheten banenwinkel geopend, waar iedereen binnen kan lopen. De opleiding van de zogenaamde rode baretten in Assen, die normaal in Schaarsbergen plaatsvindt, wordt volgend jaar voor één keer verplaatst naar Assen. "Het is voor ons een uitdaging. We zijn net als eenheid teruggekeerd uit Irak. We hebben nu deze bijzondere opdracht gekregen en we benaderen 'm ook als een militaire operatie", zegt kapitein Mark Bakker van de Luchtmobiele Brigade.De operatie heeft de naam Falcon Legion meegekregen. "Het is iets wat wij niet dagelijks doen, maar ook voor ons geldt: de uitzenddruk is hoog. We zijn net terug uit Mali en Irak, maar ook volgend jaar hebben we weer deze missies op stapel staan. Het is tijd om een personele boost te geven aan onze eenheid", zegt Bakker."Ik kan mij niet heugen dat we als bataljon ooit eerder bezig zijn geweest met het werven van onze eigen collega's, dus in die zin is het zeker bijzonder. Wij moeten flink concurreren met de arbeidsmarkt en datzelfde geldt voor onze collega's in Havelte. Daarnaast zoeken we een bepaald type mens, die fysiek en mentaal goed in elkaar steekt."De opleiding in Assen start in april volgend jaar. "Voor dat de nieuwe recruten kunnen aansluiten bij onze eenheid en trotse drager van de rode baret mogen worden, staat nog wel 23 weken algemene militaire opleiding Luchtmobiel voor ze te wachten. Dat is niet iets wat iedereen zo maar even doet", aldus Bakker.Volgens sergeant-majoor Robert Joustra van 43 Gemechaniseerde Brigade gaat het in Havelte om ongeveer 375 vacatures. "We hebben een 'Can-do-mentaliteit', maar het geeft wel een probleem in de dagelijkse werkzaamheden. Je moet met minder mensen hetzelfde werk doen, dus de taken zijn niet veranderd, maar het aantal personeelsleden wel."Joustra zegt dat er zaken soms worden stilgezet. "Dat betekent dat de uitzendingen en oefeningen doorgaan, daar ontkomen we niet aan. Maar in de vredesbedrijfsvoering blijven er andere zaken liggen. Dat kan ten koste gaan van een uurtje sporten. Dan moeten er andere zaken gebeuren om de operationele inzet te kunnen borgen."Defensie is in het noorden druk bezig om de werving naar een hoger niveau te tillen. "We willen mensen op het hart drukken om bij ons te komen werken. We zorgen dat we meer zichtbaar zijn en veel meer bekendheid krijgen", aldus Joustra.