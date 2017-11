Deel dit artikel:











Woningen in Oud-Zuid in Assen doelwit van inbrekers Inbraak in woningen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In de wijk Oud-Zuid in Assen zijn afgelopen nacht twee inbraken geweest.

De politie betrapte drie mannen op heterdaad toen ze probeerden in te breken in een woning aan de Cypreslaan. De inbrekers wisten rennend te ontkomen.



Later bleek er ook ingebroken te zijn in een woning aan de vlakbij gelegen Sparrenlaan.



De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen beide inbraken.