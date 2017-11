Deel dit artikel:











Willinkplein Emmen begin 2019 in nieuw jasje De parkeergarage wordt uitgebreid (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Een impressie van het Willinkplein-Zuid

EMMEN - Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de grootse plannen voor het zuidelijke gedeelte van het Willinkplein in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat schrijft het college van de gemeente Emmen in een brief aan de gemeenteraad.



Uitbreiding parkeergarage

De parkeergarage, met daarbovenop een complex voor kantoren en horeca, wordt in de loop van 2018 of begin 2019 opgeleverd. Daarnaast wordt de bestaande parkeergarage uitgebreid met 165 plaatsen en biedt straks ruimte voor 523 auto's.



Naar verwachting wordt deze maand begonnen met de voorbereiding van de bouw. De gemeente Emmen gaat de uitbreiding van de parkeergarage kopen van projectontwikkelaar Peter van Dijk, die de plannen heeft bedacht en uit gaat voeren.



6.641 vierkante meter

Het regionale hoofdkantoor van Rabobank Emmen-Coevorden komt in het gebouw, net als een vestiging van Grand Café het Postkantoor, dat ook in Hoogeveen zit. Daarnaast blijven er een aantal panden over voor horeca en kantoren. Het complex omvat in totaal 6.641 vierkante meter vloeroppervlakte.