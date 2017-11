Hele dag kijken naar ontpoppende vlinders: 'Fotografie is mijn leven'

KLAZIENAVEEN - Hij gaat inmiddels de hele wereld over: de foto van een ontpoppende vlinder. Mascha van Lynden tot Oldenaller uit Klazienaveen fotografeerde het natuurtafereel en won daarmee de National Geographic Fotowedstrijd 2017.

"Ik vind het heel bijzonder om te winnen. Ik had het niet verwacht. Ik heb deze foto ingestuurd, omdat ik 'm bijzonder vond, je ziet het niet veel. Maar om dan te winnen...dat is geweldig. Er zijn 14.000 foto's ingezonden, dus ik heb zoiets van: wauw!", zegt Van Lynden tot Oldenaller.De fotografe maakte de foto in een plantenkas in haar eigen achtertuin. "Je ziet het niet zo heel veel, zo'n ontpoppende vlinder. Ik had mazzel dat er een paar rupsen aan de zijkant van de tunnelkas ging zitten en dus had ik er mooi zicht op. In eerste instantie hou je het gewoon in de gaten en heb ik ook een paar gemist. Toen heb ik er een hele dag gezeten om te kijken naar een pop die aan het ontpoppen was, maar die bleek dood. En ineens had ik 'm wel!"De jury was lovend over de foto: "Het enigszins verstilde beeld doet in zijn gedetailleerdheid denken aan het werk van de 17de eeuwse fijnschilders." Van Lynden tot Oldenaller stond versteld. "Heel mooi om te horen, maar ik moet het nog tot mij door laten dringen. Ze waren vol lof en dat vond ik heel leuk om te horen."De vrouw uit Klazienaveen is hobbyfotograaf. "Ik ben sinds kort begonnen met een bedrijfje in dierenfotografie. Dit is natuurlijk een gigantische boost. Ik ben altijd hobbyfotograaf geweest en dan voornamelijk op het gebied van macrofotografie. Fotografie is gewoon mijn leven, dat kan ik de hele dag doen. Dat vind ik gewoon heerlijk."De foto van Van Lynden tot Oldenaller komt in het decembernummer van het tijdschrift National Geographic te staan. "Mensen zijn heel enthousiast en wat het in de toekomst oplevert, ja dat weet ik niet", lacht ze.