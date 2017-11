Acties in voorbereiding bij De Tangenborgh

ASSEN - De FNV vakbondsgroep van zorginstelling De Tangenborgh in Emmen is zich aan het beraden op acties. Dat bevestigt bestuurder FNV Zorg en Welzijn Maureen van der Pligt aan RTV Drenthe.

Medewerkers hebben gesprekken gehad met de directie en hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben dat het goed komt met het beleid en de organisatie van de instelling. Ze voelen zich volgens Van der Pligt aan het lijntje gehouden.In juni kwam de FNV al met een kritisch rapport over de Tangenborgh.Woordvoerder Arianne Scheper van De Tangenborgh zegt dat er achter de schermen "keihard wordt gewerkt om de roosters op orde te krijgen en het ziekteverzuim terug te dringen".Afgelopen dinsdag hebben alle leden van de cliëntenraad van verpleeghuis De Bleerinck in Emmen hun lidmaatschap opgezegd. Scheper zegt dat ze als reden hebben opgegeven dat er onvoldoende basis is voor een goede samenwerking."De Raad van Bestuur betreurt het besluit van de cliëntenraad," aldus Scheper. Ze geeft aan dat een begin wordt gemaakt met het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad. Ook zegt Scheper dat wordt gewerkt aan het oprichten van een centrale cliëntenraad. Op dit moment is er op ieder van de zeven locaties nog een aparte cliëntenraad.De FNV zegt niet verbaasd te zijn dat de cliëntenraad zichzelf heeft opgeheven.